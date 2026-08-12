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Трамп подтвердил, что его тайно эвакуировали из Турции

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  • 12.08.2026, 9:23
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Трамп подтвердил, что его тайно эвакуировали из Турции
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Такое указание ему дала Секретная служба.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что из-за угрозы со стороны Ирана тайно вылетел на другом самолете, возвращаясь с июльского саммита в Анкаре. Он заявил, что такое указание ему дала Секретная служба, сообщает Fox News.

Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп покинул Турцию после саммита НАТО в рамках тщательно спланированной секретной операции — а не в соответствии с протоколом, — чтобы избежать угрозы покушения со стороны Ирана. По информации издания, Трампа спрятали в фургоне для перевозки продуктов в аэропорту, а затем тайно доставили на борт военного самолета.

По информации издания, Трамп изначально появился перед телекамерами у старого Boeing 747, ранее использовавшегося в качестве Air Force One. Однако вскоре после этого его перевезли на другой самолет – C-32A Военно-воздушных сил США.

Таким образом, старый Air Force One фактически стал самолетом-приманкой для журналистов и сотрудников администрации.

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