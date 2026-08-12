Борис Джонсон раскрыл правду о переговорах Украины и РФ в 2022 году 2 12.08.2026, 9:52

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Борис Джонсон

Российская пропаганда обвиняет премьера Британии в их срыве.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг распространяемые Кремлем утверждения о том, что якобы именно его визит в Киев в апреле 2022 года сорвал заключение мирного соглашения между Россией и Украиной. Джонсон назвал эти заявления «полной чушью» и подчеркнул, что украинцы к тому моменту уже самостоятельно решили продолжать сопротивление российской агрессии.

По словам политика, ни один западный лидер не мог бы заставить Украину отказаться от борьбы за собственную страну. Экс-премьер признал, что после отвода российских войск от Киевской области переговоры между сторонами действительно продвинулись вперед. Однако его послание президенту Владимиру Зеленскому, как рассказал Джонсон, было простым: «Если вы хотите продолжать бороться, то мы будем с вами».

Джонсон также отметил, что действовал с четким мандатом от британского правительства и парламента на поддержку Украины и что эта позиция остается неизменной по сей день, полностью отражая настроения британского общества.

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