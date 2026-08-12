Эксперт сообщил о важном событии, которое уже происходит в России

Эксперт сообщил о важном событии, которое уже происходит в России10
- 12.08.2026, 14:02
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Но пока это пытаются скрывать.
Украинский журналист и политический обозреватель Иван Яковина высказал свое мнение о происходящем в России:
- Новая волна той самой насильственной мобилизации, к которой мы сейчас готовимся, в том числе уничтожением складов Wildberries, в России фактически стартовала. Как пишут российские СМИ, первые облавы на мужиков там начались в Пензе и в Ульяновске, а вчера к ним присоединился еще и город Омск. Метод работы там примерно такой: какие-то типы без опознавательных знаков хватают людей на улицах, увозят в военкоматы и там под пытками их заставляют подписать «добровольный» контракт с Министерством обороны, который разорвать потом будет невозможно.
Об усилении скрытой мобилизации в России политический обозреватель рассказал на своем YouTube-канале.
Журналист предположил, как в России попытаются набрать много людей для армии без объявления мобилизации:
«Это дело потихонечку становится на поток, то есть одного там - десять там. Темпы нарастают. Оно, конечно, не очень гуманно, но работает. Я так понимаю, что сейчас это пилотный проект, то есть российские власти смотрят на то, как население отреагирует на такую форму мобилизации. Если никаких осложнений, типа драк с полицией и митингов не будет, то осенью это дело запустят по всей стране «с огоньком2 и со всеми ресурсами, необходимыми для проведения такой массово мобилизации, то есть хватать людей будут везде».
Затем Яковина обратился к российским мужчинам и объяснил, что пора прятаться, поскольку иначе они навсегда останутся лежать в украинской земле:
«Спрятаться будет не так и сложно, потому что, когда начнется в массовом порядке эта мобилизация, хватать будут тех, кого легко поймать, тех, за кем не надо гоняться, охотиться и так далее. Кто по улицам гуляет, тех и будут ловить. Минобороны нужна будет масса людей, большой поток. Гоняться за каждым, кто начнет прятаться, расходовать на это силы и ресурсы, не будут, поэтому минимальные усилия, чтобы спрятаться или уехать, могут сохранить жизнь тому, за кем попытаются прийти люди из военкомата».