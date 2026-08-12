Чеченцы отказываются воевать за «русский мир» 3 12.08.2026, 10:53

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Фото: Getty Images

Кадыров ограничивается публичной лояльностью.

В Чечне война России против Украины практически не ощущается. В Грозном сохраняется спокойная обстановка, а в местном мемориале практически нет свидетельств масштабного участия республики в боевых действиях. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает демонстрировать публичную лояльность Владимиру Путину и заявлять о значительном вкладе республики в войну, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Кадыров утверждает, что из Чечни на фронт были отправлены около 70 880 человек — почти 9% мужского населения. Однако статистика потерь выглядит иначе. По подсчетам «Медиазоны», подтверждена гибель 539 чеченцев, что составляет около 0,2% российских потерь при доле Чечни примерно в 1,1% населения страны.

Издание связывает это с влиянием Кадырова, которому удалось защитить республику от масштабной мобилизации. После двух чеченских войн местные жители не горят желанием воевать за так называемый «русский мир».

При этом война стала для Кадырова инструментом укрепления собственной власти. Подразделение «Ахмат» под командованием Апти Алаудинова превратилось в один из наиболее заметных символов чеченского участия в конфликте. «Его бойцов нередко называют тикток-войсками», — отмечают авторы.

В то же время чеченские власти используют давление и финансовые стимулы для набора контрактников. От районных отделов полиции требуют отправлять на фронт по 25–50 человек в месяц, а желающие избежать службы, по данным издания, могут заплатить от 250 до 500 тыс. рублей.

«Вся жизнь — война», — так некоторые чеченцы объясняют свое решение отправиться на фронт, воспринимая нынешний конфликт как продолжение прежних войн.

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