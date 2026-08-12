Главный просчет

Главный просчет4
- Алексей Кущ
- 12.08.2026, 10:41
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Дестабилизации Ирана, которую ожидают в США, не будет.
Идеологические страны и страны капитала в рамках мир-системного противостояния постоянно делают одни и те же ошибки в процессе оценки параметров своих соперников.
США как страна капитала оценивает перспективы дестабилизации Ирана в контексте высокой инфляции в этой стране, внутреннего кризиса иранской экономики и девальвации риала.
Но дестабилизация Ирана все никак не настает, потому что в идеологической стране любой кризис – это производная от кризиса идеологии, а не от инфляции.
Иран оценивает перспективу кризиса в США в контексте размывания контуров американской идеологии и трансформации вертикали власти.
Не понимая, что в стране капитала, кризис – суть производная от кризиса механизмов накопления капитала, а не от идеологии или властной вертикали.
США презрительно называют иранцев «нищебродами», а иранцы американцев – «коалицией имени бывшего владельца одного известного острова».
В этом вся суть мировоззренческих ошибок. Но ошибки США понять можно – пример распада СССР еще долго будет формировать в Вашингтоне ошибочные геополитические модели и оценки.
В частности, в США считают, что кризис в СССР стал производной от дешевых цен на нефть и экономического кризиса.
Что явно является упрощением, так как СССР распался в результате кризиса идеологии, когда население перестало в нее верить. Потому что уровень жизни в СССР в 80-х, не смотря на ряд проблем, был выше, чем в 20, 30, 40, 50, 60-х годах. Но распался Союз именно в 80-х.
Идеологическое государство распадается, когда банкротится идеология. Страна капитала – когда банкротится рынок капитала.
Именно поэтому, Иран воевал с Ираком 8 лет и сможет противостоять США еще очень долго.
А США, невзирая на перезагрузку идеологии и слабость властной вертикали, еще долго будут защищать свой статус мирового гегемона. Это долгая игра: пока сильна идеология, пока силен капитал.
Алексей Кущ, «Фейсбук»