Главный просчет 4 Алексей Кущ

12.08.2026, 10:41

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Дестабилизации Ирана, которую ожидают в США, не будет.

Идеологические страны и страны капитала в рамках мир-системного противостояния постоянно делают одни и те же ошибки в процессе оценки параметров своих соперников.

США как страна капитала оценивает перспективы дестабилизации Ирана в контексте высокой инфляции в этой стране, внутреннего кризиса иранской экономики и девальвации риала.

Но дестабилизация Ирана все никак не настает, потому что в идеологической стране любой кризис – это производная от кризиса идеологии, а не от инфляции.

Иран оценивает перспективу кризиса в США в контексте размывания контуров американской идеологии и трансформации вертикали власти.

Не понимая, что в стране капитала, кризис – суть производная от кризиса механизмов накопления капитала, а не от идеологии или властной вертикали.

США презрительно называют иранцев «нищебродами», а иранцы американцев – «коалицией имени бывшего владельца одного известного острова».

В этом вся суть мировоззренческих ошибок. Но ошибки США понять можно – пример распада СССР еще долго будет формировать в Вашингтоне ошибочные геополитические модели и оценки.

В частности, в США считают, что кризис в СССР стал производной от дешевых цен на нефть и экономического кризиса.

Что явно является упрощением, так как СССР распался в результате кризиса идеологии, когда население перестало в нее верить. Потому что уровень жизни в СССР в 80-х, не смотря на ряд проблем, был выше, чем в 20, 30, 40, 50, 60-х годах. Но распался Союз именно в 80-х.

Идеологическое государство распадается, когда банкротится идеология. Страна капитала – когда банкротится рынок капитала.

Именно поэтому, Иран воевал с Ираком 8 лет и сможет противостоять США еще очень долго.

А США, невзирая на перезагрузку идеологии и слабость властной вертикали, еще долго будут защищать свой статус мирового гегемона. Это долгая игра: пока сильна идеология, пока силен капитал.

Алексей Кущ, «Фейсбук»

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