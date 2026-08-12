«Такое позорище»

Белорусы возмущены поборам в школах.

Белоруска написала в Тредсе, на какие нужды класса собирает деньги. Пост собрал свыше 663 тысяч просмотров и под тысячу комментариев, заметила «Салiдарнасць».

«Я та самая мама из родительского комитета, которая скоро напишет в чат Вайбера: «Дорогие родители, собираем по 50 рублей на нужды класса»», — говорится в посте, к которому прилагается список расходов.

Вода, салфетки, полотенца, одноразовые стаканчики, туалетная бумага, подарочные сертификаты учителю на праздники, а еще подписка на издания, плинтусы, краска для класса, средства на ремонт и хознужды — все это прописано в документе автора.

В комментариях мнения разделились. Некоторые благодарят маму за ее работу в родительском комитете.

Учительница, прокомментировавшая пост, объяснила, что покупают для детей за счет бюджета.

Она пояснила, что фонтаны за счёт бюджета обычно не устанавливаются, только за счёт внебюджетных средств. «Если у школы их нет, то нет и фонтанов».

По словам педагога, администрация школы не может украсть деньги, потому что она с ними не контактирует:

— Закупки производит центр по обеспечению деятельности и за бюджетные деньги, и за внебюджетные. Заявка на закупку за счёт бюджетных средств составляется на год администрацией школы. Закупку по этой заявке реализует центр по обеспечению в управлении образования.

Всегда ли управление выполняет заявку? Всегда ли они её принимают, или же отправляют на корректировку? Не говорят ли директору, что надо каждый год все больше за внебюджет покупать?

Заявки составляются не только от балды или исходя из нужд, а ещё и по нормам. Если полагается 1000 рулонов бумаги на школу, то за бюджет больше не купится.

Аккуратно ли дети используют бумагу? Или иногда у них начинает срывать башню, и они разматывают целый рулон и выкидывают в окно или топят его в раковине?

Вопрос риторический для тех, кто знает, что такое дети за пределами дома. То же самое касается и всех остальных расходных материалов, как-то стаканы, вода и т.д.

По словам учителя, школа в течение года совершает ремонт в коридорах, санузлах и так далее, чаще всего за внебюджет. «Школа не может купить краску на все кабинеты за бюджет — не дают».

Педагог приводит пример:

«Если в школе учатся дети из 500 семей, то внести 1 базовую величину в полгода на счёт попечительского совета от каждой семьи (не в родкомитет и не директору в карман!) — это значит 20 000 рублей в полгода, 40 000 в год.

Этого хватит на установку фонтанов питьевых, закупки краски на все кабинеты, туалетной бумаги, мыла и так далее. Ещё останутся деньги на технику (ПК, телевизоры и прочее). И тогда родкомитету либо вообще ни на что собирать не надо, либо мелочь».

Ей ответила бывшая сотрудница центра по обеспечению управления образования:

— Когда родители откажутся сдавать на ремонт, я уверена, найдутся деньги из бюджета и на краску, и на линолеум. В центрах провести закупку — это недолго, если делать всё заранее, а не в последний момент.

Огромные бюджеты тратятся на то, что несрочное. И за эти бюджеты можно было бы классы перекрасить по 8 раз.

Комментаторы удивляются: «Глядя на список, хочется спросить: как Минобразования приняло школу в новый учебный год?»

При этом это все заложено в смету учреждения еще на стадии формирования бюджета. А вы и дальше защищайте и прикрывайте тихое воровство ваших налогов.

«Так что вы та самая мама, которая украла будущее у ваших детей, ибо как жить в такой стране, где тебе надо на ремонт бабло нести. Такое позорище.

Так нахрена такое государство нужно? Я сохраню вашу публикацию, если вдруг попадется публикация типа «горжусь своей страной, и у Беларуси прайм-эра наступила»».

Этот же пользователь предлагает маме открыть собственную частную школу, чтобы родители каждый месяц заносили туда деньги.

«Так хоть не обидно будет, а так школа государственная, значит, и они должны за все платить: ремонты, канцелярские принадлежности и всё стальное. Это же так должно работать? Хотя о чем я. Я и сам когда-то был частью этой системы. Но я хотя бы понимал, что это ненормально».

Еще одна мама поделилась своим опытом: «После выставленного счета от директора позвонила в отдел образованию, пообщалась с юристами — сказали, финансирование идет, и ничего просить не должны. Ну и посчитала тогда, что и переводить я ничего не должна».

Автору поста напомнили, что согласно постановлению Минобразования от 28 декабря 2016 года, к компетенции родительского комитета не могут быть отнесены вопросы, касающиеся привлечения денежных средств для обеспечения деятельности учреждения образования.

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