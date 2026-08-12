Трусость Лукашенко поражает

Трусость Лукашенко поражает25
- 12.08.2026, 14:07
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Как выглядит «народная любовь».
Лукашенко, который позиционирует себя народным правителем, панически боится белорусов.
Диктатора, устроившего постановочный выход в народ в Вилейке 7 августа, охраняли от простых белорусов как минимум пять охранников.
И это не рекорд. В апреле 2025 года диктатор на Пасху посетил православный храм в Толочине. Как оказалось, в храме могло находиться до 30 охранников.
Телохранители диктатора передвигаются со специальными щитами в чемоданах, призванные защитить узурпатора от покушения.
Страх Лукашенко за свою безопасность давно перерос в паранойю. Свою охрану диктатор доверил младшему сыну Николаю.