Миллионы белорусов сказали об этом Лукашенко 11 12.08.2026, 8:45

7,280

Фото: Reuters

Диктатор легко бы мог решить проблему демографии.

Власти в который раз озаботились проблемами демографии. Звучат новые предложения, идеи. А сколько их было до этого, но воз и ныне там, пишет «Салiдарнасць».

Не хотят неблагодарные белорусы рожать в государстве, которое напяливает на детей гимнастерки и пилотки, начиная с детских садов.

В государстве, где у детей с ранних лет крадут детство, превращая их в «патриотов» и пушечное мясо под призывы с самого верха не щадить детскую психику картинами ужасов войны, отгремевшей 80 с лишним лет назад.

В государстве, которым четвертый десяток правит человек, не просто не способный представить ясную картину будущего, но упарто тянущий страну в мрачное прошлое.

Белорусы не хотят рожать детей, в которых государство в упор не видит личность, а лишь будущую бесправную рабсилу.

Решение проблемы или заметное улучшение ситуации возможно, для этого необходимо простое действие в один шаг — как в том анекдоте про криворукого доктора: «Пациент нуждается в уходе врача. И чем дальше уйдет врач, тем лучше для пациента».

Лукашенко нужно уйти, об этом ему миллионы белорусов сказали шесть лет назад. Но, как видим, власть для него важнее будущего нашей страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com