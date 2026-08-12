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Миллионы белорусов сказали об этом Лукашенко

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  • 12.08.2026, 8:45
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Миллионы белорусов сказали об этом Лукашенко
Фото: Reuters

Диктатор легко бы мог решить проблему демографии.

Власти в который раз озаботились проблемами демографии. Звучат новые предложения, идеи. А сколько их было до этого, но воз и ныне там, пишет «Салiдарнасць».

Не хотят неблагодарные белорусы рожать в государстве, которое напяливает на детей гимнастерки и пилотки, начиная с детских садов.

В государстве, где у детей с ранних лет крадут детство, превращая их в «патриотов» и пушечное мясо под призывы с самого верха не щадить детскую психику картинами ужасов войны, отгремевшей 80 с лишним лет назад.

В государстве, которым четвертый десяток правит человек, не просто не способный представить ясную картину будущего, но упарто тянущий страну в мрачное прошлое.

Белорусы не хотят рожать детей, в которых государство в упор не видит личность, а лишь будущую бесправную рабсилу.

Решение проблемы или заметное улучшение ситуации возможно, для этого необходимо простое действие в один шаг — как в том анекдоте про криворукого доктора: «Пациент нуждается в уходе врача. И чем дальше уйдет врач, тем лучше для пациента».

Лукашенко нужно уйти, об этом ему миллионы белорусов сказали шесть лет назад. Но, как видим, власть для него важнее будущего нашей страны.

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