Погода в Беларуси приготовила сюрпризы 12.08.2026, 8:31

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Сегодня стоит ждать сильного ветра.

В среду, 12 августа, погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформировавшаяся в прохладной воздушной массе, сообщили в Белгидромете. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков — лишь местами на севере страны возможны небольшие кратковременные дожди с грозами.

Ветер северо-западный, порывистый, днем местами по стране усилится до сильного. Температура воздуха днем поднимется до +18…+24°С. Атмосферное давление продолжит расти.

Прогноз по городам:

Минск: +18…+20°C, переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 5–10 м/с, порывы до 14 м/с.

Брест: +22…+24°C, переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 5–10 м/с.

Витебск: +18…+20°C, переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 5–10 м/с, порывы до 14 м/с.

Гомель: +20…+22°C, переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 5–10 м/с.

Гродно: +20…+22°C, переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 5–10 м/с.

Могилев: +18…+20°C, переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 5–10 м/с, порывы до 14 м/с.

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