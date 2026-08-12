Финальный аккорд 2 Telegram-канал «Сито Сократа»

12.08.2026, 8:25

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Россия окончательно теряет Сирию.

Подписание соглашения между Сирией и РФ о реорганизации военного присутствия на побережье Средиземного моря стало наглядным подтверждением геополитического отступления Кремля из Ближневосточного региона. Сообщения сирийского государственного информационного агентства SANA и ведущих международных изданий указывают на то, что прежний формат полного контроля над стратегическими объектами в Сирии прекращает свое существование. Документ, который разрабатывали на протяжении 18 месяцев переговоров в ходе контактов с сирийцами, закрепляет лишение Москвы статуса единственного хозяина ключевых военных форпостов.

Официальные представители сирийского внешнеполитического ведомства заявили, что база военно-морского флота в Тартусе и авиабаза Хмеймим лишатся своего прежнего статуса, поскольку их планируют превратить в центры совместной подготовки и повышения квалификации.

Попытки российской дипломатии представить происходящие изменения как плановую трансформацию и создание партнерских механизмов выглядят неубедительно на фоне того, что реальные механизмы управления переходят в руки местных властей. Внешнеполитические аналитики арабских и европейских стран сходятся во мнении, что громкая формулировка «о работе объектов в интересах обеих сторон» служит лингвистической ширмой, за которой скрывается вынужденная сдача позиций.

Переходный процесс займет максимум 3 месяца, после чего договоренности вступят в полную силу. За предоставленный срок гражданская администрация арабской республики обязана взять под контроль аэропорт Хмеймим, который ранее использовался в качестве главнейшего узла для переброски российских сил, а также 4 коммерческий причал в порту Тартус. Сирийское управление гражданской авиации уже приступило к инспекции инфраструктуры в Латакии, чтобы подготовить объект к возобновлению работы в интересах национальной экономики.

Потеря эксклюзивного доступа к военным объектам в Средиземноморье стала неизбежным результатом краха режима Башара Асада в декабре 2024 года, когда Москва лишилась своего главного сателлита. Соглашения 2016 и 2017 годов гарантировали российскому руководству бесплатную аренду территорий на 49 лет, однако смена власти в Дамаске аннулировала прежние привилегии. Вывод значительной части тяжелой техники, начавшийся еще в конце 2024 года, свидетельствовал о том, что удерживать эти рубежи в прежнем объеме стало невозможно.

Международные обозреватели отмечают, что текущее отступление наглядно демонстрирует истощение военных и финансовых ресурсов Кремля. Снижение присутствия в порту Тартус разрушает многолетние амбиции по постоянному патрулированию Средиземного моря, поскольку без полноценной базы снабжения военно-морской флот теряет логистическую опору. Авиабаза Хмеймим, откуда на протяжении почти 10 лет наносились удары по сирийским городам, превращается в обычный учебный пункт, подконтрольный сирийским структурам.

Передача гражданской инфраструктуры и сокращение военного присутствия ставят жирную точку в эпохе российского военного вмешательства в регионе. События вокруг Хмеймима и Тартуса показывают всему миру, что попытка удержать стратегическое доминирование путем поддержки диктаторских режимов закончилась неудачей, а подписанный меморандум лишь формально фиксирует факт того, что Россия окончательно теряет Сирию.

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