Контрнаступление ВСУ: бои идут за два населенных пункта 12.08.2026, 7:47

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Есть хорошие новости с Донбасса.

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Юге страны и уже вышли к населенным пунктам Мирное и Комар в Донецкой области. Об этом в своем аккаунте в соцсети X рассказал французский военный аналитик Клемен Молин.

Молин считает, что сейчас бои с российскими оккупантами идут на окраинах Комара. Ранее украинские бойцы переправились через реку Мокрые Ялы, чтобы наступать в двух направлениях. По мнению военного аналитика, Комар находится в так называемой «серой зоне», то есть его ни одна из сторон уверенно не контролирует.

Населенный пункт Поддубное к северу от Мирного, как считает Молин, частично находится под контролем ВСУ. Все остальные населенные пункты к северу контролирует украинская армия, а Воскресенка, к югу от Мирного, является спорной территорией, за которую идут бои с российскими оккупантами.

Напомним, в октябре 2025 года украинский аналитический проект DeepState, связанный с ГУР Минобороны Украины, сообщил, что российские войска оккупировали Мирное и Комар. После этого российские оккупанты попытались создать «буферную зону» на административной границе Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей, но ВСУ их отбросили в ходе контрнаступления, которое началось в феврале 2026 года.

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