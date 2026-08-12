Белорус собрал бомбу в российском СИЗО 10 12.08.2026, 8:18

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Хотел удивить сокамерников.

Суд Людиновского района в России вынес приговор гражданину Беларуси за незаконное изготовление взрывчатых веществ и попытку собрать взрывное устройство. Особенность дела в том, что задумал изготовить бомбу мужчина, уже находясь в российском следственном изоляторе. О необычном случае сообщает портал «Сильные новости».

Ранее судимый белорус отбывал наказание в СИЗО-2 города Людиново Калужской области. Авторитет среди сокамерников он решил завоевать не физической силой, а познаниями в физике и химии.

Первый чертеж взрывного устройства действительно произвел впечатление на сокамерников, однако рисунок изъяла охрана. Вторая попытка оказалась более результативной: нарисовав новую схему бомбы, мужчина приступил непосредственно к изготовлению взрывчатого вещества, используя серу со спичек и алюминиевый порошок из лекарственных препаратов.

В суде мужчина утверждал, что поджег полученную смесь исключительно для того, чтобы продемонстрировать сокамерникам принцип горения, а взрывать следственный изолятор не планировал — несмотря на неподдельный интерес к химии и беспилотникам.

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