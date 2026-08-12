Массированный удар: Новороссийск — в огне

Массированный удар: Новороссийск — в огне13
- 12.08.2026, 7:45
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Город атакуют как с воздуха, так и с воды.
По данным OSINT-мониторинга, атака дронов на Новороссийск продолжалась более пяти часов - над городом активно работала противовоздушная оборона.
Мэр города подтвердил, что кроме беспилотников зафиксирована атака и беспилотными катерами. Местные жалуются на сильный запах гари и дыма в центре города.
Одной из возможных целей атаки мог быть порт Новороссийска — крупнейший порт России и ключевой экспортный хаб страны на Черном море.
NASA FIRMS фиксирует множественные термические аномалии в районе Новороссийска, в том числе непосредственно на территории портовой инфраструктуры.
Известно, что при атаке на порт пострадал Новороссийский комбинат хлебопродуктов.