Криштиану Роналду женился 7 12.08.2026, 7:10

10,246

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Фотофакт.

Португальский футболист Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально стали мужем и женой, фотографию с кольцами футболист опубликовал на своей странице в Instagram.

Роналду и Родригес познакомились в Мадриде в 2016 году, когда Джорджина работала продавцом в бутике Gucci. Первое их официальное появление как пары случилось 9 января 2017 года, вместе с сыном Роналду Криштиану-младшим они посетили церемонию вручения премии Best FIFA Football Awards в Цюрихе.

В ноябре 2017 года у пары родилась первая общая дочь Алана Мартина. В апреле 2022-го Родригес родила близнецов: дочь Белла Эсмеральда выжила, сын Анхель умер во время родов.

11 августа 2025 года, спустя девять лет после знакомства с Роналду, Джорджина Родригес официально объявила о помолвке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com