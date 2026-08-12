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Криштиану Роналду женился

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  • 12.08.2026, 7:10
  • 10,246
Криштиану Роналду женился
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Фотофакт.

Португальский футболист Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально стали мужем и женой, фотографию с кольцами футболист опубликовал на своей странице в Instagram.

Роналду и Родригес познакомились в Мадриде в 2016 году, когда Джорджина работала продавцом в бутике Gucci. Первое их официальное появление как пары случилось 9 января 2017 года, вместе с сыном Роналду Криштиану-младшим они посетили церемонию вручения премии Best FIFA Football Awards в Цюрихе.

В ноябре 2017 года у пары родилась первая общая дочь Алана Мартина. В апреле 2022-го Родригес родила близнецов: дочь Белла Эсмеральда выжила, сын Анхель умер во время родов.

11 августа 2025 года, спустя девять лет после знакомства с Роналду, Джорджина Родригес официально объявила о помолвке.

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