В Беловежской пуще снова нашли редкий гриб 3 11.08.2026, 23:55

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Фото: Михаил Лукьянчик, Вячеслав Кравчук/npbp.by

Возможно, это крупнейшая популяция в мире.

В Беловежской пуще обнаружена крупнейшая в мире популяция редкого гриба Osteina rhodophila. Он растет на древесных грибных «трупах», рассказали в нацпарке.

Гриб остеина растет исключительно на старых, отмерших многолетних плодовых телах другого редкого вида — трутовика розового (Fomitopsis rosea), занесенного в Красную книгу.

«Географический статус Osteina rhodophila уникален: на сегодняшний день в Европе этот вид не зафиксирован нигде, кроме Беловежской пущи», — отметили в нацпарке.

В нашей пуще нашли уже 14 точек стабильного плодоношения этого вида. Такое распространение объясняют строгим режимом заповедности.

Фото: Михаил Лукьянчик, Вячеслав Кравчук/npbp.by

Фото: Михаил Лукьянчик, Вячеслав Кравчук/npbp.by

Фото: Михаил Лукьянчик, Вячеслав Кравчук/npbp.by

«Остеине жизненно необходим крупномерный еловый валеж поздних стадий разложения, уже заселенный трутовиком розовым, а также стабильный микроклимат. Любые виды хозяйственной деятельности — санитарные рубки или очистка леса от захламленности — полностью разрушают эту сложную экологическую цепочку», — рассказали в нацпарке.

Фото: Михаил Лукьянчик, Вячеслав Кравчук/npbp.by

Фото: Михаил Лукьянчик, Вячеслав Кравчук/npbp.by

Фото: Михаил Лукьянчик, Вячеслав Кравчук/npbp.by

Отметим, что в Беловежской пуще регулярно находят редкие грибы.

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