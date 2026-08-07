Ученые заявили о сенсационной находке в Беловежской пуще

Ученые заявили о сенсационной находке в Беловежской пуще6
- 7.08.2026, 19:27
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Найден редчайший гриб.
В Беловежской пуще ученые впервые обнаружили редчайший гриб — цифеллопорию беловежскую, которая до сих пор практически не встречалась в природе. Более того, свое название этот вид получил именно в честь знаменитого заповедника.
Как сообщили в национальном парке, гриб нашли сразу в двух местах — на старом еловом пне и разлагающемся стволе дерева.
До настоящего времени в мировых микологических базах данных упоминался лишь один неподтвержденный гербарный образец цифеллопории беловежской, обнаруженный в Нижегородской области России. Находка в Беловежской пуще стала первой официально подтвержденной живой популяцией этого вида. На сегодняшний день это единственное известное место в мире, где существование гриба подтверждено специалистами.
Внешне цифеллопория совсем не напоминает привычные шляпочные грибы. Ее плодовые тела представляют собой множество крошечных трубчатых воронок бело-кремового цвета, покрывающих гниющую древесину и напоминающих кружево или застывшую морскую пену. Каждая такая воронка достигает примерно одного сантиметра в длину.
По словам специалистов, цифеллопория беловежская отличается крайне узкими требованиями к условиям обитания. Она развивается исключительно на сильно разложившейся древесине ели обыкновенной и только при постоянно высокой влажности, поэтому встретить этот гриб чрезвычайно сложно.
Ученые относят цифеллопорию беловежскую к так называемым грибам-индикаторам старовозрастных лесов. Ее присутствие свидетельствует о том, что экосистема сохранила естественное состояние и практически не подвергалась хозяйственному воздействию.
Специалисты отмечают, что уборка валежника и санитарные рубки могут привести к исчезновению подобных видов, поскольку именно мертвая древесина служит для них средой обитания. Кроме того, упавшие деревья играют важную роль в лесной экосистеме: удерживают влагу, обогащают почву питательными веществами и создают условия для существования множества редких организмов.