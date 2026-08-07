Цены на гробы в России с начала войны взлетели на 105% 9 7.08.2026, 20:10

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Похоронный бум.

Стоимость изготовления гроба с начала вторжения в Украину подскочила на 105%, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы Росстата (ЕМИСС). Так, в июне 2026 года гроб в среднем по РФ стоил 9167 рублей против 4469 рублей в феврале 2022 года, заметил сайт The Moscow Times.

Заметный рост цен на гробы начался в первые же месяцы вторжения в Украину: за февраль–август 2022 года их изготовление подорожало на 12%, или 548 рублей. Новый виток похоронной инфляции состоялся вскоре после объявления мобилизации: если в сентябре 2022 года один гроб стоил 4998 рублей, то в феврале 2023-го уже 6669 рублей, то есть на 33% дороже. В целом, за 2022 год гробы подорожали на 13,6%, за 2023-й — на 37,2%, за 2024-й — на 11,6%, за 2025-й — на 9,3%, а за первую половину 2026-го — еще на 7%.Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил: в феврале 2022 года эта услуга стоила 7849 рубля, в январе 2023-го — уже 8862 рубля, в январе 2024-го — 10096 рублей, в январе 2025-го — 11467 рублей, в декабре — 12576 рублей. Накопленный с начала войны рост цен достиг 60%. С 2026 года Росстат исключил «рытье могил» из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу.

Согласно данным Росстата, совокупный оборот похоронной индустрии в прошлом году достиг 128 млрд рублей, а по сравнению с довоенным 2021 годом увеличился более чем в 1,5 раза. За год в стране открылось 1543 новых похоронных организации, а в первой половине 2026-го их число выросло рекордно за 5 лет — в ритуальный бизнес пришли 995 компаний.

Спрос на ритуальные услуги в России растет по мере того, как множатся потери в Украине, ставшие рекордными для всех войн со Второй мировой. По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на июнь 2026 года российская армия потеряла 1,4 млн человек, в том числе 450 тысяч убитыми, что сопоставимо со всем населением Курска или Сочи.

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