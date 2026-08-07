Сенат США принял закон об «адских санкциях» против России 37 7.08.2026, 20:50

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Теперь документ должна утвердить Палата представителей.

Верхняя палата Конгресса США в пятницу 86 голосами против 11 приняла закон об «адских санкциях» против России, который готовил умерший в июле сенатор Линдси Грэм , сообщает Bloomberg.

Согласно документу, который теперь должна утвердить Палата представителей, после чего он ляжет на подпись к Дональду Трампу, США смогут вводить пошлины в размере до 100% в отношении топ-5 стран покупателей российских нефти и газа, у которых доля российских энергоресурсов РФ в импорте превышает 15% (под это определение попадают Индия и Китай).

Такие же пошлины предусмотрены для стран, помогающих России обходить санкции. Российский экспорт в США будет обложен пошлиной в 500%.

Персональные санкции, согласно закону, вводятся в отношении Владимира Путина, членов правительства и руководства силовых структур. Также санкции распространяются на все российские СПГ-проекты, энергетические проекты в Арктике, «теневого флота», судов, которые используются для перегрузки в море нефти, газа и угля, а также лиц, продающих Кремлю танкеры.

Кроме того, под «адские санкции» попадает ЦБ РФ и системоообразущие российские госбанки — «Сбер», ВТБ и Газпромбанк.

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