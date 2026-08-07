Последствия урагана в Беларуси: сломанные деревья и перекрытые трассы
- 7.08.2026, 21:35
- 4,966
Белорусы делятся кадрами, снятым после вчерашней бури.
Многие жители нашей страны публикуют фото и видео последствий непогоды в Threads. На кадрах видно, что из-за упавших деревьев сегодня утром было затруднено движение по многим трассам страны.
Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии белорусов и фото и видео последствий урагана:
— Дорога на Жабинку усыпана деревьями.
— Трасса под Гомелем. Свободна для проезда только одна полоса.
— Дорога между Вилейкой и Молодечно после урагана напоминает зону боевых действий.
— Только в моем дворе два дерева «легли». Что по городу творится?
View on Threads
View on Threads
View on Threads
View on Threads
View on Threads