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Последствия урагана в Беларуси: сломанные деревья и перекрытые трассы

  • 7.08.2026, 21:35
  • 4,966
Последствия урагана в Беларуси: сломанные деревья и перекрытые трассы

Белорусы делятся кадрами, снятым после вчерашней бури.

Многие жители нашей страны публикуют фото и видео последствий непогоды в Threads. На кадрах видно, что из-за упавших деревьев сегодня утром было затруднено движение по многим трассам страны.

Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии белорусов и фото и видео последствий урагана:

— Дорога на Жабинку усыпана деревьями.

— Трасса под Гомелем. Свободна для проезда только одна полоса.

— Дорога между Вилейкой и Молодечно после урагана напоминает зону боевых действий.

— Только в моем дворе два дерева «легли». Что по городу творится?

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