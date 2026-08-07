На южных миражах Telegram-канал «Сито Сократа»

7.08.2026, 22:23

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Растет изоляция Москвы.

Заявление зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина о необходимости строительства прямой железнодорожной магистрали к Индийскому океану наглядно отражает растущую изоляцию Москвы на мировой арене.

Российские власти предлагают проложить новый транспортный коридор через территории Туркменистана, Ирана, Афганистана и Пакистана, аргументируя указанный шаг высокими рисками блокировки судоходства в проливах Босфор и Ормуз. Подобная инициатива демонстрирует глубину системного логистического кризиса, в котором оказалась транспортная инфраструктура российского государства после начала полномасштабной агрессии против Украины.

За поиском настолько сложных и опасных транспортных маршрутов скрываются серьезные внутренние и внешние проблемы. Главным экономическим фактором выступает тяжелое состояние российской строительной отрасли, которая стремительно теряет заказы из-за отмены программ льготной ипотеки и подскочившей ключевой ставки Центрального банка. Представители правительства открыто заявляют о желании получать из бюджета до 1 трлн рублей ежегодно на реализацию масштабных стройпроектов, создавая для публики иллюзию продолжающейся экономической активности.

Наряду с интересами строительного лобби наблюдается критическая уязвимость традиционных морских путей, поскольку санкционные ограничения и военные действия в акватории Черного моря сделали международный фрахт чрезвычайно дорогим. Потеря привычного европейского рынка вынуждает Кремль судорожно искать любые альтернативные направления для экспорта сырья, даже если подобные идеи выглядят экономически нецелесообразными.

Перспективы практического воплощения данного проекта через регионы Центральной и Южной Азии вызывают обоснованные сомнения у большинства международных экспертов. Намеченный маршрут должен пройти через территории с высочайшим уровнем геополитической нестабильности, включая подконтрольный Талибану Афганистан и приграничные районы Пакистана, где на протяжении 10 лет продолжаются вооруженные конфликты. Обеспечение безопасности 1000 километров железнодорожного полотна в условиях сложнейшего горного рельефа потребует колоссальных финансовых затрат и постоянного военного присутствия, что выглядит невыполнимой задачей в условиях истощения российских государственных ресурсов.

Дополнительной технической преградой является существенная разница в ширине железнодорожной колеи, поскольку в государствах бывших республик СССР используется размер 1520 миллиметров, в Иране функционирует стандарт 1435 миллиметров, а пакистанская сеть построена по стандарту 1676 миллиметров. Необходимость постоянной перегрузки товаров или технологической смены колесных пар на границах нескольких государств снизит скорость доставки грузов и уничтожит любую потенциальную выгоду.

Война против Украины фундаментально разрушила стратегическое положение Кремля, превратив бывшую влиятельную державу в зависимого партнера на международной арене. Окончательный разрыв экономических связей с развитыми европейскими государствами привел к абсолютной зависимости Москвы от транзитных азиатских стран, которые прекрасно понимают уязвимость российской стороны и диктуют исключительно выгодные для себя условия.

Вместо равного интеграционного сотрудничества Российская Федерация вынуждена направлять гигантские ресурсы в инфраструктуру третьих стран, рискуя полностью потерять вложенный капитал при малейшем изменении местной политической конъюнктуры. Попытки спроектировать сухопутный путь к портам Индийского океана подчеркивают глубокий тупик внешней политики Кремля, поскольку вместо развития собственной экономики страна связывает свое будущее с нестабильными политическими режимами.

Инициатива по постройке стальных путей через афганские высокогорья в выглядит ныне не реальным решением проблем, а попыткой продемонстрировать ложную стратегическую инициативу на фоне нарастающих международной изоляции и экономического тупика.

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