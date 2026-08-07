СМИ: Сын зимбабвийского диктатора лечится в Беларуси 5 7.08.2026, 22:45

7,100

Он пристрастился к наркотикам.

Келси Тадива Тафиренийка, вторая жена Коллинза Мнангагвы — сына-близнеца диктатора Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, — предстала перед судом в среду по обвинению в незаконном обороте опасных наркотических веществ, сообщает zimlive.com.

Издание отмечает, что Коллинз Мнангагва недавно был отправлен на реабилитацию в Беларусь после того, как, по данным источников, пристрастился к наркотикам, которыми, как утверждает семья, его снабжала Тафиренийка.

Её также обвиняют в том, что она присваивала деньги Коллинза, пока он находился под действием наркотиков, и покупала на них несколько домов в Хараре.

Отметим, в апреле 2023 года супруга диктатора Зимбабве Оксилия Мнангагва посетила Беларусь с официальным визитом. Целью поездки было знакомство с системой здравоохранения, фармацевтикой и проведение переговоров с руководством страны, включая встречу с Александром Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com