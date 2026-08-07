закрыть
15 августа 2026, суббота, 3:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Сын зимбабвийского диктатора лечится в Беларуси

5
  • 7.08.2026, 22:45
  • 7,100
СМИ: Сын зимбабвийского диктатора лечится в Беларуси

Он пристрастился к наркотикам.

Келси Тадива Тафиренийка, вторая жена Коллинза Мнангагвы — сына-близнеца диктатора Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, — предстала перед судом в среду по обвинению в незаконном обороте опасных наркотических веществ, сообщает zimlive.com.

Издание отмечает, что Коллинз Мнангагва недавно был отправлен на реабилитацию в Беларусь после того, как, по данным источников, пристрастился к наркотикам, которыми, как утверждает семья, его снабжала Тафиренийка.

Её также обвиняют в том, что она присваивала деньги Коллинза, пока он находился под действием наркотиков, и покупала на них несколько домов в Хараре.

Отметим, в апреле 2023 года супруга диктатора Зимбабве Оксилия Мнангагва посетила Беларусь с официальным визитом. Целью поездки было знакомство с системой здравоохранения, фармацевтикой и проведение переговоров с руководством страны, включая встречу с Александром Лукашенко.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук