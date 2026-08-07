СМИ: Сын зимбабвийского диктатора лечится в Беларуси

СМИ: Сын зимбабвийского диктатора лечится в Беларуси5
- 7.08.2026, 22:45
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Он пристрастился к наркотикам.
Келси Тадива Тафиренийка, вторая жена Коллинза Мнангагвы — сына-близнеца диктатора Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, — предстала перед судом в среду по обвинению в незаконном обороте опасных наркотических веществ, сообщает zimlive.com.
Издание отмечает, что Коллинз Мнангагва недавно был отправлен на реабилитацию в Беларусь после того, как, по данным источников, пристрастился к наркотикам, которыми, как утверждает семья, его снабжала Тафиренийка.
Её также обвиняют в том, что она присваивала деньги Коллинза, пока он находился под действием наркотиков, и покупала на них несколько домов в Хараре.
Отметим, в апреле 2023 года супруга диктатора Зимбабве Оксилия Мнангагва посетила Беларусь с официальным визитом. Целью поездки было знакомство с системой здравоохранения, фармацевтикой и проведение переговоров с руководством страны, включая встречу с Александром Лукашенко.