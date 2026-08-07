В России выросла протестная активность 4 7.08.2026, 22:33

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С июля число желающих протестовать выросло на четверть.

В России выросла протестная активность. Число желающих лично выйти на акции несогласия за месяц выросло на четверть и достигло годового максимума, пишет «Можем объяснить».

Такие результаты показал провластный социологический центр ФОМ. Из опубликованного сегодня опроса следует, что почти каждый пятый готов выйти на акцию протеста. Резкий рост недовольства на фоне атак дронов, роста цен на продукты и блокировок интернета показывают и опросы других социологов.

С июля число желающих протестовать выросло на четверть — с 15% до 19%. Это максимум с августа прошлого года, видно на графике ФОМ. По сравнению с минимальными значениями этого года (13%) в полтора раза выросла аудитория, готовая митинговать.

Число нежелающих протестовать снизилось с 79% до 73% процентов. При этом усилилось ожидание таких акций. Если митинги начнутся, на них выйдет много народу, утверждают 18% респондентов — с минимальных значений в марте (12%) их число выросло на треть.

Согласно тому же опросу в преддверии «выборов» в Госдуму поддержка «Единой России» за год снизилась с 40% до 35%. А из других парламентских партий наиболее быстрый рост показали противники блокировок интернета «Новые люди» — число их сторонников выросло более чем вдвое, с 3% до 8%.

Резко выросла тревожность россиян. В прошлом году большинство утверждало, что у них в целом спокойное настроение, а беспокоящиеся были в меньшинстве (в среднем 50% против 40%). С этого года все изменилось. Преобладающим настроением стала тревога, а в августе ее испытывали большинство россиян 54% — против 39% «спокойных». По сравнению с минимальным значениями прошлого года (36%) количество испытывающих тревогу выросло ровно в полтора раза.

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