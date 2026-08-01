В центре Москвы прогремел мощный взрыв 1.08.2026, 20:48

ЧП произошло в ресторане на Кудринской площади.

Вечером 1 августа в центре Москвы прогремел взрыв в ресторане Balzi Rossi, расположенном на первом этаже высотки на Кудринской площади.

По данным российских телеграм-каналов Baza, Mash и «Осторожно, новости», взрыв произошел в гостевой зоне заведения, где проходило частное мероприятие.

После взрыва в ресторане начался сильный пожар. Возгоранию присвоили третий ранг сложности. К месту происшествия направили большое количество пожарных расчетов, автомобилей скорой помощи и полиции. Движение возле высотки перекрыли.

По предварительной информации Mash, погибли три человека, еще семь пострадали. При этом другие источники сообщают о 16–20 раненых. Официально точное число жертв пока не подтверждено.

Причина взрыва на данный момент неизвестна. На месте работают экстренные службы.

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