В Солнечной системе нашли небесное тело уникальной формы 1.08.2026, 21:36

Загадочный объект может хранить следы рождения Земли.

Астрономы впервые обнаружили небесное тело сразу с тремя лопастями — и у него есть собственный спутник.

Речь идет об астероиде 44 Ниса, открытом еще в 1857 году. В то время он выглядел лишь как тусклая точка света, и даже более поздние наблюдения — в частности, с помощью телескопа «Хаббл» — мало что проясняли.

Об этом пишет издание Space.

Новые наблюдения, проведенные с помощью двух мощных наземных телескопов — Большого бинокулярного в Аризоне и Очень большого телескопа в Чили, — показали нечто совершенно иное. Выяснилось, что объект имеет не две, а три лопасти, и подобного ученым видеть еще не доводилось.

Руководитель исследования Кейт Минкер из обсерватории Лоуэлла отметила, что снимки продемонстрировали поистине необычный объект. По ее словам, наиболее вероятное объяснение — это либо три глыбы, слипшиеся под действием гравитации, либо цельная масса крайне неправильной формы, аналогов которой ранее не наблюдалось.

Получить четкие снимки оказалось непросто. Ученым потребовались специальные высококонтрастные приборы в сочетании с адаптивной оптикой, компенсирующей искажения, вносимые земной атмосферой. Кроме того, пришлось применить особые методы обработки изображений, чтобы устранить яркий световой ореол вокруг объекта.

Сама Ниса оказалась телом неправильной формы шириной около 75 километров в самом широком месте. На её поверхности заметны две впадины, словно опоясывающие глыбу по кругу, — именно их исследователи считают «перешейками» между отдельными частями. Кроме того, на снимках обнаружился крошечный спутник диаметром всего в один километр, вращающийся вокруг Нисы на расстоянии не менее 170 километров. Пока что он получил обозначение S/2026 (44) 1.

Откуда взялась столь странная форма — пока загадка. Ученые склоняются к версии, что три глыбы просто слетелись вместе и удерживались сообща благодаря взаимному притяжению. Другой вариант — когда-то в прошлом Ниса столкнулась с гораздо более крупным телом, и сила удара деформировала ее настолько, что изменилась вся форма поверхности. Впрочем, обычно такие столкновения разбрасывают вокруг целое семейство обломков со схожим составом, а рядом с Нисой (помимо ее спутника) ничего подобного не обнаружили.

Ниса интересна ученым еще и тем, что может рассказать о рождении Земли. Ее поверхность богата минералом энстатитом, благодаря чему этот объект отражает свет сильнее, чем большинство подобных тел. Такие объекты, вероятно, формировались ближе к Солнцу и считаются возможными «строительными блоками» планет земной группы. Если это так, то Ниса может хранить следы условий, царивших в Солнечной системе 4,5 миллиарда лет назад.

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