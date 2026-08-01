Гродно ушел под воду после мощного ливня
- 1.08.2026, 22:16
Некоторые автомобили оказались почти полностью затоплены.
Вечером 1 августа на Гродно обрушился очередной сильный ливень. За короткое время вода затопила улицы, дворы и парковки в разных районах города.
Очевидцы публикуют в социальных сетях и городских телеграм-каналах многочисленные фото и видео последствий непогоды. На кадрах видно, как автомобили пытаются проехать по превратившимся в реки дорогам. Некоторые машины оказались в воде почти полностью.
Сообщения о подтоплениях поступают практически со всего города. В отдельных местах вода поднялась до тротуаров и начала проникать в здания.
Сильный дождь серьезно осложнил движение транспорта. Водителям приходится объезжать затопленные участки или останавливаться, опасаясь заглохнуть посреди дороги.