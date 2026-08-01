Гродно ушел под воду после мощного ливня 1.08.2026, 22:16

Некоторые автомобили оказались почти полностью затоплены.

Вечером 1 августа на Гродно обрушился очередной сильный ливень. За короткое время вода затопила улицы, дворы и парковки в разных районах города.

Очевидцы публикуют в социальных сетях и городских телеграм-каналах многочисленные фото и видео последствий непогоды. На кадрах видно, как автомобили пытаются проехать по превратившимся в реки дорогам. Некоторые машины оказались в воде почти полностью.

Сообщения о подтоплениях поступают практически со всего города. В отдельных местах вода поднялась до тротуаров и начала проникать в здания.

Сильный дождь серьезно осложнил движение транспорта. Водителям приходится объезжать затопленные участки или останавливаться, опасаясь заглохнуть посреди дороги.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com