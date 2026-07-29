Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали 1 Владимир Фесенко

29.07.2026, 10:53

Фото: Офис Президента Украины

Речь идет не о пиаре, а об обсуждении рабочих вопросов.

28 июля в Белом доме состоялась очередная встреча президентов Трампа и Зеленского.

С обеих сторон эту встречу оценили как хорошую, позитивную и продуктивную (я цитирую характеристики, данные этой встрече президентом Зеленским и пресс-службой Белого дома). Содержательной информации об этих переговорах пока не так много, поэтому я обращу внимание на важные детали.

Для Зеленского это была уже четвертая встреча в Белом доме и десятая встреча с Трампом за время его второго президентства. Мало кто из международных лидеров так часто общался с Дональдом Трампом за время его второго президентства.

Переговоры прошли без встречи с журналистами — то есть речь идет не о пиаре, а об обсуждении рабочих вопросов.

Президент Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом лицензии на производство перехватчиков для Patriot и активизацию дипломатического процесса. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, участвовавший в составе украинской делегации во встрече президентов Украины и США в Вашингтоне, заявил о договоренностях по интенсификации переговорного процесса (Буданов вновь делает акцент именно на переговорном процессе).

Встреча Зеленского с Трампом продлилась один час и пять минут. Это не очень долго. Но, возможно, это объясняется тем, что день был очень насыщенным: состоялись похороны Линдси Грэма, а после встречи с Зеленским у Трампа была запланирована встреча с премьер-министром Израиля Нетаньяху. С Нетаньяху Трамп беседовал немного дольше (полтора часа), но и проблемных вопросов для обсуждения на той встрече было гораздо больше.

Обращу внимание на то, кто принял участие в переговорах, помимо двух президентов.

С украинской стороны, согласно официальной информации и протокольным фотографиям, состав участников встречи выглядел следующим образом: руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса; секретарь СНБО Рустем Умеров; и.о. главы МИД Андрей Сибига; руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия; посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Большинство участников переговоров с нашей стороны — это официальный состав украинской делегации, участвовавшей в мирных переговорах в трехстороннем формате (США — Россия — Украина). Это Буданов, Умеров, Кислица и Арахамия. Что касается Арахамии, то, похоже, он впервые участвовал в переговорах именно в Белом доме. То же самое касается и Буданова. Оба сейчас активно работают на американском направлении. Павел Палиса уже бывал в Белом доме, и Трамп хорошо (во всех смыслах этого слова) его запомнил. Поэтому он также выполняет функцию своего рода «талисмана на удачу» на переговорах с Трампом.

Во встрече приняла участие и Ольга Стефанишина. Несмотря на все слухи и утечки, она продолжает работать послом Украины в США. Здесь всё в порядке, и пока никаких изменений нет. Также отмечу, что украинская делегация в том же составе приняла участие в переговорах с командой оборонной компании Lockheed Martin, производящей ATACMS, HIMARS, F-16 и ракеты для систем Patriot.

А кто был с американской стороны? Судя по фото, это:

Марко Рубио — государственный секретарь США.

Скотт Бессент — министр финансов.

Пит Хегсет — министр обороны.

Генерал Ден Кейн (председатель Объединенного комитета начальников штабов) — справа, в парадной синей военной форме.

Сьюзи Уайлс (Susie Wiles), руководительница аппарата Белого дома (White House Chief of Staff). Вероятно, это она (судя по фото, где видна лишь спина). Учитывая её статус и влияние, она почти всегда присутствует на важнейших двусторонних переговорах президента Трампа.

Присутствие Хегсета и, особенно, Кейна свидетельствует об обсуждении военных вопросов. Хотя Хегсет очень часто присутствует на таких переговорах.

Гораздо интереснее то, кого не было на этих переговорах: вице-президента США Джей Ди Вэнса, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Почему так вышло — выводов пока делать не буду. Интересен сам факт такой ситуации. Хотя тема мирных переговоров обсуждалась на встрече Трампа и Зеленского. Также появилась информация, что Уиткофф и Кушнер в течение двух недель могут посетить Киев (Москву, кстати, тоже). На самом деле, гораздо важнее то, с чем — с какими «новыми идеями» — они приедут в столицы двух воюющих стран. Если приедут.

И напоследок — еще одна очень важная деталь. Именно во время пребывания украинской делегации в Вашингтоне появилось сообщение о том, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига позвонил главе МИД Ирана Аббасу Арагчи и заверил иранского коллегу в стремлении Украины избежать эскалации. Совершенно очевидно, что это было сделано с подачи американцев. Трамп сейчас хочет переговоров, а не конфронтации с Ираном.

Ждем новых интересных подробностей.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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