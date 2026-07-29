закрыть
29 июля 2026, среда, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси семья собрала 58 килограммов лисичек

  • 29.07.2026, 11:06
В Беларуси семья собрала 58 килограммов лисичек

Из леса грибы вывозили мотоблоком.

Белорусы собрали 58 килограммов лисичек, которые из леса вывозили на мотоблоке, сообщает pristalica.by.

Светлана Метельская вместе с мужем, его сестрой и свекровью небывалые урожаи грибов собирают в лесах под Логойском.

— В основном ищем лисички, подосиновики, их замораживаем на зиму. Опята собираем до первых чисел января и сушим на печке, — рассказывает белоруска.

Она добавляет, что во время тихой охоты встречают не только известные грибы, но и редкие. К примеру, съедобный куриный гриб, растущий на деревьях, белая и черная лисички.

Белорусам в этом сезоне уже удалось собрать 58 килограммов лисичек. А в 2025 году семья за пять часов собрала 72 кило, установив личный рекорд.

Метельская уточняет, что корзинами они почти не пользуются, берут одно ведро, а пакеты прячут по карманам. Собранные грибы семья оставляет в установленном месте, и родственники все забирают на мотоблоке с прицепом.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кульминация народной борьбы против империи
Кульминация народной борьбы против империи Сергей Наумчик
Что на самом деле сказал Токаев
Что на самом деле сказал Токаев Константин Эггерт
Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров