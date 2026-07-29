В Беларуси семья собрала 58 килограммов лисичек
- 29.07.2026, 11:06
Из леса грибы вывозили мотоблоком.
Белорусы собрали 58 килограммов лисичек, которые из леса вывозили на мотоблоке, сообщает pristalica.by.
Светлана Метельская вместе с мужем, его сестрой и свекровью небывалые урожаи грибов собирают в лесах под Логойском.
— В основном ищем лисички, подосиновики, их замораживаем на зиму. Опята собираем до первых чисел января и сушим на печке, — рассказывает белоруска.
Она добавляет, что во время тихой охоты встречают не только известные грибы, но и редкие. К примеру, съедобный куриный гриб, растущий на деревьях, белая и черная лисички.
Белорусам в этом сезоне уже удалось собрать 58 килограммов лисичек. А в 2025 году семья за пять часов собрала 72 кило, установив личный рекорд.
Метельская уточняет, что корзинами они почти не пользуются, берут одно ведро, а пакеты прячут по карманам. Собранные грибы семья оставляет в установленном месте, и родственники все забирают на мотоблоке с прицепом.