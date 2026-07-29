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Драпатый раскрыл свое видение победы Украины над Россией

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  • 29.07.2026, 11:07
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Драпатый раскрыл свое видение победы Украины над Россией
Драпатый

У нового главкома ВСУ уже есть конкретный план действий.

Победа Украины в войне с Россией предусматривает четкий алгоритм действий, в частности, усиление операций в различных доменах и применение асимметричных подходов.

С таким заявлением выступил главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, сообщает Генштаб ВСУ.

29 июля Драпатий провел первый телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.

В ходе беседы украинский главнокомандующий рассказал коллеге о своем видении победы Украины в войне с Россией.

По словам Драпатого, на нынешнем этапе крайне важно:

усилить операции в разных доменах;

не допускать инфильтрации противника в полосы украинской обороны;

масштабировать дальнее и среднее огневое поражение врага;

дальше развивать армейские корпуса и увеличивать их автономию.

«Работаем над тем, чтобы повысить уровень летальности вражеских потерь и снизить экономические способности Москвы. Применяем для этого асимметричные подходы и украинские технологии», - подчеркнул Драпатый.

Кроме того, он поблагодарил генерала Гринкевича за его личные усилия, направленные на обеспечение Украины дополнительными средствами ПВО.

Также главком упомянул о важном вкладе в усиление ВСУ президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета. В первую очередь речь идет о военной помощи Украине в рамках Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

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