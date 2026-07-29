Белоруске на счет пришло почти $3,5 миллиарда 5 29.07.2026, 11:56

6,416

Это около 4% годового ВВП страны.

Белоруска поделилась в Threads необычной историей общения со своим банком: ей пришло уведомление о поступлении на счёт суммы, которая измеряется миллиардами.

По её словам, на счёт индивидуального предпринимателя, который она собиралась закрывать из-за нулевого баланса, внезапно «упало» 9 миллиардов 990 миллионов рублей — это порядка 3,46 миллиарда долларов по курсу Нацбанка на 29 июля.

«Вот это я сегодня знатно ошалела», — описала она свою реакцию, добавив, что первым порывом было ехать в банк объясняться: чужого ей не нужно, а вот вопросов от соответствующих служб после такой операции хотелось бы избежать. Завершила она пост риторическим вопросом к банку: «„Альфа-банк“, вы что творите? Зачем так людей пугаете и что у вас там происходит?»

К скриншоту уведомления с фантастической суммой оперативно отреагировали и в самом банке — представитель организации в комментариях признался, что тоже удивлён, и попросил женщину написать в чат поддержки, чтобы разобраться в ситуации.

View on Threads

Пост собрал множество шутливых откликов. Кто-то поинтересовался, в какие страны Беларусь не выдаёт своих граждан, кто-то подсчитал, что на карту «капнуло» около 4% годового ВВП страны, а кто-то предположил, что так банк придумал новый способ удерживать клиентов на фоне блокировок счетов.

Нашлись и те, кто объяснил происходящее технически: подобные «глюки» с суммами случаются после ареста счёта фондом соцзащиты или налоговой из-за небольшой недоплаты — когда арест снимается, а параллельно закрывается какой-нибудь безотзывный депозит, в системе на короткое время может отображаться абсурдно большая цифра, которая затем аннулируется как ошибочная операция.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com