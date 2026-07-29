Белоруске на счет пришло почти $3,5 миллиарда

Белоруске на счет пришло почти $3,5 миллиарда5
- 29.07.2026, 11:56
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Это около 4% годового ВВП страны.
Белоруска поделилась в Threads необычной историей общения со своим банком: ей пришло уведомление о поступлении на счёт суммы, которая измеряется миллиардами.
По её словам, на счёт индивидуального предпринимателя, который она собиралась закрывать из-за нулевого баланса, внезапно «упало» 9 миллиардов 990 миллионов рублей — это порядка 3,46 миллиарда долларов по курсу Нацбанка на 29 июля.
«Вот это я сегодня знатно ошалела», — описала она свою реакцию, добавив, что первым порывом было ехать в банк объясняться: чужого ей не нужно, а вот вопросов от соответствующих служб после такой операции хотелось бы избежать. Завершила она пост риторическим вопросом к банку: «„Альфа-банк“, вы что творите? Зачем так людей пугаете и что у вас там происходит?»
К скриншоту уведомления с фантастической суммой оперативно отреагировали и в самом банке — представитель организации в комментариях признался, что тоже удивлён, и попросил женщину написать в чат поддержки, чтобы разобраться в ситуации.
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Пост собрал множество шутливых откликов. Кто-то поинтересовался, в какие страны Беларусь не выдаёт своих граждан, кто-то подсчитал, что на карту «капнуло» около 4% годового ВВП страны, а кто-то предположил, что так банк придумал новый способ удерживать клиентов на фоне блокировок счетов.
Нашлись и те, кто объяснил происходящее технически: подобные «глюки» с суммами случаются после ареста счёта фондом соцзащиты или налоговой из-за небольшой недоплаты — когда арест снимается, а параллельно закрывается какой-нибудь безотзывный депозит, в системе на короткое время может отображаться абсурдно большая цифра, которая затем аннулируется как ошибочная операция.