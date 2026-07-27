Что на самом деле сказал Токаев 1 Константин Эггерт

27.07.2026, 14:34

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Касым-Жомарт Токаев

Классика дипломатии.

Трехминутное видео встречи Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным 25 июля на российско-казахстанском бизнес-форуме нужно показывать на факультетах политических наук университетов и в дипломатических академиях. За это короткое время президент Казахстана донес для самых разных аудиторий — в самом Казахстане, в России и в мире — несколько важных смыслов.

Токаев говорит с партнерами, не взирая на лица

Токаев говорил с Путиным на «его», Путина, территории — в Омске. Однако тон обращения был скорее таким, как если бы они встречались в Астане. Более того, Токаев говорил очень вежливо, но чуть-чуть назидательно, как старший с младшим, хотя два политика практически ровесники. Для президента Казахстана, который добился возможности избираться фактически на второй семилетний срок (его нынешний срок «обнулен» парламентом), важно продемонстрировать дома, что он говорит с партнерами как защитник национальных интересов, невзирая на лица.

Вдобавок, молодые казахстанцы склонны симпатизировать Украине, и за почти пять лет полномасштабного вторжения тренд распространяется и на другие демографические группы. Очевидно, видящий себя лидером страны на долгую перспективу, Токаев этого не учитывать не может.

Трамп и фон дер Ляйен — «за»

Президент Казахстана ясно дал понять российскому собеседнику, что обращается к нему по просьбе Европы и Соединенных Штатов. Месседж: Токаев — фигура такого уровня, что, условно говоря, Макрон, фон дер Ляйен и Трамп просят его повлиять на Путина, так как сами они отчаялись это сделать. То есть он может сказать Путину все что угодно, а тот не должен обижаться — ведь это мнение Трампа и других. Как говорится, ничего личного.

В то же время президент Казахстана заранее отверг идею посредничества Астаны в разрешении конфликта с Украиной. Большой объем экономических связей с РФ делает Казахстан не самым подходящим медиатором с точки зрения Украины. Это хорошо знают и Путин, и сам Токаев. Именно поэтому заявление про нежелание посредничать прозвучало в устах гостя из Астаны примерно так: «Вы, Владимир, заварили эту кашу, вы ее и расхлебывайте. Помощи не ждите».

Ложь Путина и правда Токаева

А какую именно кашу заварил российский диктатор, по мнению Токаева? «Это межгосударственный конфликт, а не гражданская война». Месседж: «Все разговоры про «укронацистов», вырезавших мирных шахтеров Донбасса, — ложь. Россия напала на Украину». «Нам непонятны причины конфликта». Месседж: «Путину доверия нет, его решения иррациональны». «В Казахстане уважают украинский язык и культуру». Месседж: «Суверенитет Украины — а значит, и всех соседей России, включая, естественно, Казахстан, — не подлежит пересмотру. Не ждите признания результатов аннексии Крыма и прочих «ЛНР-ДНР» — никогда».

«Хорошо бы «заморозить» конфликт и вернуться к Стамбульской формуле переговоров 2.0». Месседж: «Трамп даст России еще один шанс — но сам больше уговаривать Путина не станет». Месседж номер два: «Я обсуждаю войну с американской администрацией, и она считает меня надежным и уважаемым партнером».

«В войне гибнет генофонд двух братских народов», — заявил Токаев. Формально это как бы уравнивание ответственности двух воюющих сторон. Но, учитывая другие мысли Токаева и контекст, этот месседж я прочитал так: «Вы губите свою собственную страну». И дополнительный посыл, домой в Казахстан: «У нас мир, и я — его гарант».

Классика дипломатии

Ну, и финальное «Казахстан считает Россию великой державой». Это классика дипломатии, аналог стандартного окончания любого письма любому главе государства: «Примите, господин президент, уверения в моем глубочайшем почтении». Месседж: никакого месседжа, формальность.

Ряд российских Telegram-каналов назвали речь Токаева в Омске реакцией на финансово-экономические потери Казахстана из-за украинских ударов по российской портовой инфраструктуре и терминалам, через которую идет экспорт казахстанских углеводородов.

Уверен, это трехминутное выступление готовилось заранее и поддержано Вашингтоном и Брюсселем. Касым-Жомарт Токаев, как до него Майя Санду, Никол Пашинян и даже Ильхам Алиев, дал ясно понять: Россия больше не может претендовать на особое политическое влияние в соседних странах. Это процесс необратим и больше не зависит ни от российского диктатора, ни от тех, кто придет ему на смену.

Константин Эггерт, «Немецкая волна»

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