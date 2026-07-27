Литовские пограничники перехватили дрон самолетного типа1
- 27.07.2026, 15:03
К нему были привязаны белорусские сигареты.
Литовские пограничники перехватили дрон самолетного типа с грузом контрабанды, который летел из Беларуси, сообщила Служба охраны госграницы Литвы.
Вечером в субботу 25 июля патруль услышал шум двигателя дрона в Шальчининкайском районе. Беспилотник упал в полукилометре от границы после применения средства подавления БПЛА.
Оказалось, что к дрону были привязаны сигареты — блок из 200 пачек NZ Gold с белорусскими акцизными марками.
Служба охраны госграницы отмечает, что с начала года были перехвачены уже 35 дронов с контрабандными сигаретами.