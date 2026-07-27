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Зеленский прибыл в Британию, где встретится с новым премьером

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  • 27.07.2026, 15:41
Зеленский прибыл в Британию, где встретится с новым премьером
Фото: ОП

Видеофакт.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 июля, прибыл с визитом в Великобританию, где проведет первую встречу с новым главой правительства Энди Бернемом.

Об этом глава украинского государства сообщил в соцсетях, опубликовав видео прибытия.

Президента Украины по прибытии встречал, среди прочих, посол в Лондоне Валерий Залужный.

- Прибыл в Великобританию. В планах – встречи с премьер-министром Энди Бернемом, а также с нашими воинами, которые сейчас находятся в Великобритании и, в частности, принимали участие в учениях Sea Breeze, – рассказал Зеленский.

За годы полномасштабной войны, добавил он, удалось построить самые прочные отношения за всю историю сотрудничества между Украиной и Великобританией.

- Ключевой приоритет – ПВО, безопасность на море и совместное оборонное производство, наше сотрудничество, которое укрепляет обе страны. Мы ценим то, что всегда можем рассчитывать на принципиальные решения, лидерство и поддержку Великобритании. Будем работать и в дальнейшем, чтобы еще больше укреплять наше партнерство и повышать безопасность наших государств, – отметил Зеленский.

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