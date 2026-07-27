Роберт Дауни-младший признался, что почувствовал себя фанатом вселенной Marvel 27.07.2026, 15:54

Роберт Дауни-младший

Что больше всего впечатлило актера.

Роберт Дауни-младший признался, что во время съемок фильма «Мстители: Судный день» сам почувствовал себя настоящим фанатом вселенной Marvel. Сильнее всего его впечатлило возвращение звезд оригинальной франшизы «Люди Икс» — Ребекки Ромейн и Келси Грэммера, вновь исполнивших роли Мистик и Зверя, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Дауни рассказал об этом на фестивале Comic-Con. «Это был важный момент — ваше с Келси возвращение», — сказал актер Ребекке Ромейн.

Не только он, но и многие участники съемок были в восторге от появления легендарных актеров. «Нам всем просто сорвало крышу как фанатам», — признался Дауни. Их присутствие «зажгло целое созвездие восторга», а совместные сцены получились «по-настоящему невероятными».

В фильме также вернутся Иэн Маккеллен, Патрик Стюарт, Джеймс Марсден, Алан Камминг и Ченнинг Татум, вновь сыгравшие персонажей из вселенной «Людей Икс».

На Comic-Con зрителям также показали расширенный трейлер картины. По словам авторов The Independent, ролик уделяет особое внимание противостоянию Доктора Дума, которого играет Дауни, и Фантастической четверки во главе с Мистером Фантастиком в исполнении Педро Паскаля.

Поклонники, уже увидевшие второй трейлер, встретили его гораздо теплее первого. Многие заявили, что именно его следовало выпустить первым.

«Мстители: Судный день» станет первой частью финальной дилогии о команде супергероев Marvel. Премьера фильма запланирована на 18 декабря, в один день с выходом «Дюны: Часть третья».

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