Странные семейные автомобили не исчезли — они просто стали электрическими 2 27.07.2026, 16:20

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Фото: Autoblog

В Китае повторили дизайн самого несуразного авто в мире.

Китайский электромобиль Wuling Cloud EV неожиданно вызвал ассоциации с одним из самых неоднозначных автомобилей в истории — Fiat Multipla. Достаточно одного взгляда на новинку, чтобы вспомнить культовый итальянский минивэн, который многие годами называли «самым уродливым автомобилем в мире», пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Wuling Cloud EV заметили в Индонезии и сразу нашли сходство с Multipla. «Это словно давно потерянный родственник Multipla, только созданный в эпоху электромобилей», — отмечает издание.

Автомобиль получил высокий кузов, короткий капот, большую площадь остекления и двухъярусную переднюю оптику. Именно такое сочетание, по мнению авторов, делает его похожим на знаменитую модель Fiat конца 1990-х годов. При этом Wuling выглядит более современно благодаря лаконичным линиям, скрытым дверным ручкам и черным стойкам кузова.

Фото: Autoblog

Однако внешность — не единственное достоинство новинки. Wuling Cloud EV создавался прежде всего как практичный семейный электромобиль. Он оснащен 15,6-дюймовым мультимедийным экраном, цифровой приборной панелью и просторным салоном, а задние сиденья могут раскладываться почти до положения шезлонга.

Фото: Autoblog

«Странные семейные автомобили не исчезли — они просто стали электрическими», — заключают авторы Autoblog, отмечая, что Wuling входит в совместное предприятие SAIC-GM-Wuling, созданное при участии General Motors.

Фото: Autoblog

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