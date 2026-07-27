Украинские операторы дронов бьют по Крыму с пшеничных полей

Украинские операторы дронов бьют по Крыму с пшеничных полей2
- 27.07.2026, 16:47
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Дроны запускают вдали от линии фронта.
Украинские операторы беспилотников запускают ударные дроны по целям в оккупированном Крыму прямо с пшеничных полей на юго-востоке страны. Как пишет Le Monde, такие операции проводит одно из самых известных украинских подразделений БПЛА — «Птахи Мадяра» (перевод — сайт Charter97.org).
Вылеты проходят преимущественно ночью. Для атак используются украинские беспилотники «Чаклун» с размахом крыла около трех метров, способные нести до 10 кг взрывчатки. Аппараты управляются дистанционно с компьютерных терминалов и направляются к целям на территории Крыма.
Запуск дронов осуществлялся вдали от линии фронта, а техника и расчеты скрывались в лесополосах и рощах. Точное число задействованных беспилотников, как и используемые системы связи, не раскрываются.
Подразделение «Птахи Мадяра» отличается необычной организацией. Его бойцы отказались от жесткой военной иерархии и формального подхода к службе, а операцией руководил 32-летний командир с позывным «Принц», одетый в панаму. «Подразделение отвергает жесткую иерархию и форму», — пишет издание.
«Именно «Птахи Мадяра» стали ключевой силой украинской кампании по нанесению дальних ударов по Крыму. Согласно данным за июнь, подразделение инициировало 42% подобных операций против объектов на полуострове», — пишет издание. Именно эта бригада стала «ядром летнего наступления Киева на Крым», значительно расширив применение дальнобойных беспилотников.