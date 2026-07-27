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Румыния высылает сотрудника посольства РФ после вторжения дронов

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  • 27.07.2026, 17:29
Румыния высылает сотрудника посольства РФ после вторжения дронов

Бухарест пошел на жесткий дипломатический шаг.

Румыния объявила сотрудника посольства России персоной нон грата после серии нарушений своего воздушного пространства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Румынии.

Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что по распоряжению главы ведомства Оаны Цою посол России в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД.

Поводом стали неоднократные нарушения воздушного пространства страны в период с 24 по 26 июля, когда румынские военные сбили три беспилотника, незаконно проникших на территорию государства.

Во время встречи российскому дипломату продемонстрировали фрагменты одного из уничтоженных дронов. Как подчеркнули в МИД, расследование прокуратуры официально подтвердило, что обнаруженные компоненты имеют российское происхождение.

Россия получила официальный протест

Румынская сторона выразила решительный протест в связи с нарушениями воздушного пространства и заявила, что ответственность за произошедшие инциденты полностью лежит на Российской Федерации.

В Бухаресте подчеркнули, что подобные действия являются недопустимыми, поскольку речь идет не только о воздушном пространстве Румынии, но также НАТО и Европейского союза. Власти страны также возложили на Москву ответственность за ухудшение ситуации в сфере региональной безопасности.

Дипломату дали пять дней

По итогам встречи российскому послу была вручена официальная вербальная нота. В документе говорится, что один из сотрудников дипломатической миссии РФ в Бухаресте объявлен персоной нон грата и обязан покинуть территорию Румынии в течение пяти дней.

Одновременно Министерство иностранных дел Румынии вызвало в Бухарест для консультаций своего посла в России.

Что заявили в МИД Румынии

Внешнеполитическое ведомство страны заявило, что продолжит координировать свои действия с союзниками и партнерами по НАТО и Европейскому союзу.

В Бухаресте подчеркнули, что намерены принимать все необходимые меры для защиты национальной безопасности и безопасности своих граждан.

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