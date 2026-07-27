Психологи рассказали про здоровые отношения с ИИ 1 27.07.2026, 17:58

Эксперты предлагают концепцию «двойного согласования».

Искусственный интеллект постепенно становится частью повседневной жизни, однако его использование требует нового подхода. Психологи предупреждают, что чрезмерная зависимость от ИИ может повлиять на способность людей самостоятельно принимать решения и критически оценивать информацию, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Исследования показывают, что высокая уверенность в ответах генеративного ИИ может снижать усилия, которые человек прикладывает к анализу. «ИИ меняет то, где требуется человеческое суждение», — отмечают авторы, подчеркивая важность сохранения контроля над ключевыми решениями.

Эксперты предлагают концепцию «двойного согласования»: сначала человек должен определить собственные цели и ценности, а уже затем настраивать технологии под эти задачи. По мнению авторов, проблема часто возникает, когда люди начинают подстраивать свои цели под возможности алгоритмов.

«Мы должны сначала согласовать свои действия с будущим, которое хотим создать, а затем направить алгоритмы в этом направлении», — считают авторы статьи.

Специалисты также предлагают оценивать ИИ не только по экономической эффективности, но и по так называемой «отдаче от ценностей». Такой подход учитывает влияние технологий на людей, общество и окружающую среду.

Авторы советуют использовать ИИ как инструмент расширения возможностей, а не как замену собственного мышления. По их мнению, здоровые отношения с искусственным интеллектом строятся на балансе: машины дают скорость и масштаб, а человек сохраняет ответственность, контекст и способность принимать этические решения.

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