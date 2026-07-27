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Местные органы «власти» в Беларуси массово закупают тактические аптечки

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  • 27.07.2026, 17:35
Местные органы «власти» в Беларуси массово закупают тактические аптечки

Назначение аптечек — применение при боевых действиях.

Райисполкомы в Гомельской области закупают индивидуальные тактические аптечки, заметил «Флагшток» по объявленным тендерам. В частности, закупки объявили Рогачевский, Светлогорский и Кормянский райисполкомы. Аналогичные заявки ранее давали исполкомы других областей Беларуси.

Количество аптечек требуется разное — если в Корме хотят купить 4 аптечки, в Светлогорске — 10, то в Рогачеве — всего одну, зато довольно дорогую: за предельную сумму 300 рублей (около 100 долларов).

В тендере подробно расписано, что должна содержать аптечка. Некоторые элементы в перечне могут подтверждать, что речь идет не об обычной медицинской аптечке, и ее назначение — применение при боевых действиях.

Например, это ножницы атравматические с карабином для быстрого крепления на экипировке, индивидуальная карточка осмотра пострадавшего, сама аптечка должна быть в форме подсумки.

Вероятно, изделия закупаются для нужд местной «территориальной обороны» — в рамках других закупок. Можно предположить, что исполкомы постепенно формируют склады, запасы для нужд теробороны, которые затем будут использовать во время учений или которые будут храниться на случай возникновения необходимости.

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