Путин увеличил штатную численность военнослужащих в России 1 27.07.2026, 18:21

На 25 тыс. человек.

Диктатор РФ Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих вооруженных сил России на 25 тыс. человек. Это следует из текста президентского указа, опубликованного на портале правовых актов.

Согласно документу, штатная численность ВС России установлена в количестве 2 млн 426 тыс. 130 человек. Среди них — 1 млн 535 тыс. военнослужащих. Указ вступает в силу с 1 августа. Изменения обусловлены созданием в ВС России военно-строительных подразделений, указывается в документе.

Предыдущим указом от 12 июня этого года численность военнослужащих власти устанавливали на уровне 1 млн 510 тыс. человек.

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