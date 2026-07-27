На границе Беларуси с Литвой нашли тайный тоннель 2 27.07.2026, 18:03

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Фотофакт.

Литовские пограничники нашли около границы с Беларусью подземный тоннель, который копали с белорусской территории в сторону Литвы. Находку сделали в Варенском районе возле деревни Пещяй, сообщает Delfi.lt.

По информации Службы охраны государственной границы Литвы, в среду утром пограничники с помощью специальных технических средств, фиксирующих подземные колебания, обнаружили подозрительную подземную структуру. После этого к операции подключили польских коллег, которые привезли специальное оборудование для поиска туннелей.

Во время проверки было определено место, где велся подземный проход. Пограничники сделали отверстие и подтвердили, что с белорусской территории в сторону Литвы действительно прокладывался туннель.

ФОТО: VSAT

Позднее с помощью экскаватора проход раскрыли. На глубине около полутора метров был найден туннель диаметром примерно один метр. Он шел с территории Беларуси, примерно в пяти метрах от линии государственной границы, в направлении Литвы.

Однако туннель еще не был завершен: выход на литовскую территорию не был прокопан, поэтому нелегальные мигранты или другие лица не успели им воспользоваться.

По факту обнаружения туннеля начато расследование. После проведения необходимых следственных и процессуальных действий он был засыпан.

ФОТО: VSAT

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