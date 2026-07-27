Россияне покупали бензин, а профинансировали ВСУ 27.07.2026, 17:49

Афера в Крыму обернулась донатом на пикапы.

Жители временно оккупированного полуострова, которые хотели приобрести поддельные QR-коды для получения дефицитного бензина, вместо топлива неожиданно профинансировали сбор на автомобили для украинских военных, сообщает на Telegram-канал 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени генерал-хорунжего Марка Безручка, деньги покупателей поддельных QR-кодов были направлены на приобретение пикапов для FPV-подразделения бригады.

После сбоя системы выдачи QR-кодов на топливо в оккупированном Крыму в сети начали продавать поддельные коды, которые якобы позволяли получить доступ к бензину, ставшему дефицитным.

Желающих воспользоваться такой схемой оказалось немало. Однако вместо топлива они перевели средства, которые в итоге пополнили сбор на транспорт для украинских защитников.

В бригаде отметили, что покупатели узнали об истинном назначении своих переводов уже после оплаты.

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