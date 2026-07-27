закрыть
27 июля 2026, понедельник, 17:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне покупали бензин, а профинансировали ВСУ

  • 27.07.2026, 17:49
Россияне покупали бензин, а профинансировали ВСУ

Афера в Крыму обернулась донатом на пикапы.

Жители временно оккупированного полуострова, которые хотели приобрести поддельные QR-коды для получения дефицитного бензина, вместо топлива неожиданно профинансировали сбор на автомобили для украинских военных, сообщает на Telegram-канал 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени генерал-хорунжего Марка Безручка, деньги покупателей поддельных QR-кодов были направлены на приобретение пикапов для FPV-подразделения бригады.

После сбоя системы выдачи QR-кодов на топливо в оккупированном Крыму в сети начали продавать поддельные коды, которые якобы позволяли получить доступ к бензину, ставшему дефицитным.

Желающих воспользоваться такой схемой оказалось немало. Однако вместо топлива они перевели средства, которые в итоге пополнили сбор на транспорт для украинских защитников.

В бригаде отметили, что покупатели узнали об истинном назначении своих переводов уже после оплаты.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что на самом деле сказал Токаев
Что на самом деле сказал Токаев Константин Эггерт
Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова