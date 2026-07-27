Politico: Париж и Берлин готовят большую сделку по спасению автопрома ЕС 27.07.2026, 18:27

Франция и Германия объединятся для спасения BMW, Renault, Peugeot, Mercedes и Volkswagen.

Париж и Берлин работают над соглашением, которое должно возродить автомобильную отрасль, оказавшуюся в глубоком кризисе. Об этом сообщило издание Politico.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц поручили своим правительствам подготовить пакетный договор, который свяжет воедино промышленные стратегии двух стран.

Берлин, как ожидается, поддержит ужесточение положений инициативы «Сделано в Европе» (Made in Europe), которых добивается Париж в рамках нового европейского закона об ускорении промышленности (Industrial Accelerator Act). Это позволит ограничить круг стран, которые смогут получить статус «надежного партнера» и претендовать на выгодные государственные контракты и субсидии наравне с государствами ЕС.

В обмен на это Франция согласится смягчить запланированный Евросоюзом полный запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Необходимость такого компромисса стала особенно очевидной после того, как концерн Volkswagen предупредил о возможном сокращении 100 тыс. рабочих мест по всему миру.

Переговоры, по данным источника, находятся на ранней стадии, окончательные параметры сделки еще не согласованы. Работа над документом продолжится в течение лета. Предполагается, что соглашение может быть готово к встрече министров промышленности стран ЕС 24 сентября и саммиту лидеров Евросоюза 15–16 октября.

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