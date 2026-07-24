Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип

24.07.2026, 11:24

Ирина Халип

Придумать симметричный ответ несложно, было бы желание.

Дочери моей приятельницы учатся в ЕГУ. Недавно, приехав домой на каникулы, они тут же оказались в КГБ. Дома у них провели обыск. Девушкам угрожали: говорили, что если они немедленно не отчислятся и не поступят, как положено порядочным белорускам, в местный вуз, то окажутся в тюрьме с приличными экстремистскими сроками.

Теперь у них осталось совсем мало времени, чтобы решить: уезжать окончательно без возможности навестить родных в Беларуси (при том, что во время протестов 2020 года девочки были школьницами и, естественно, ни в каких маршах не участвовали), вызвав на семью огонь в виде уголовного дела, новых обысков, запугивания родителей, а то и ареста — платят-то за обучение именно они, а значит, финансируют экстремистское формирование, — или забирать документы, поступать в белорусский вуз, ходить под красно-зелеными знаменами и делать все возможное, чтобы «смыть с себя позор», ведь в экстремистской деятельности они успели поучаствовать самим фактом учебы в ЕГУ. В общем, выбор из серии «куда ни кинь, везде клин».

Но клин, как известно, клином и вышибают. Проблема в том, что власти западных стран привыкли отвечать на лукашенковский беспредел даже на их территориях, не говоря уже о беспределе внутри страны, глубокой озабоченностью, выраженной в резолюциях. Вспомните, что было после признания ЕГУ экстремистской организацией. Евросоюз осудил решение Верховного суда и опубликовал заявление, в котором назвал экстремистский статус университета «необоснованным нападением на академическую свободу, свободу выражения мнений и фундаментальное право на образование». Министр иностранных дел Литвы — страны, где, собственно, и находится ЕГУ, — раскритиковал решение белорусских властей и выразил поддержку университету в соцсети Х. А Швеция выразила глубокую обеспокоенность и солидарность с преподавателями и студентами.

Я общалась со студентами ЕГУ. Они действуют по принципу «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». В своих чатах они советуются, придумывают варианты, обмениваются лайфхаками. Они встречаются с правозащитниками и сами ищут выход. Потому что рассчитывать им не на кого.

К сожалению, выражение обеспокоенности стало обычным делом, и ничего больше никто предпринимать не хочет. Выразили, опубликовали заявление на сайте, поддержали демократический имидж — и все. А ведь обломать раздухарившегося колхозника можно было бы простыми симметричными действиями. Признали универ в изгнании экстремистским, начали запугивать студентов — получите ответ: изгнать, отчислить без возможности восстановления всех чиновничьих и гэбэшных отпрысков, которых в европейских вузах ничуть не меньше, чем обычных белорусов. (Они, к слову, и не скрываются.) Это и есть симметричный ответ. Не сомневаюсь, что тому Верховному суду родители отчисленных детишек наваляли бы от души и с оттяжкой. А то и в Дроздах бы учинили погром за кровиночек.

Точно так же никто не отреагировал на «паспортный» указ 2023 года. Осудили, назвали указ циничным, пообещали «и дальше поддерживать белорусский народ». Некоторые страны очень гордились своими паллиативными решениями вроде признания просроченных белорусских паспортов. Но это было такое же выражение глубокой озабоченности. Власти этих стран прекрасно знали, что заявление абсолютно пустое: просроченный паспорт, может, и будут признавать на уровне заявлений, но ни в банк, ни в налоговую инспекцию, ни в самолет, ни в университет, ни на работу с ним не сунешься. А ответить можно было легко: если белорусские консульства перестали выполнять свою основную функцию — помощь гражданам своей страны за границей, — изгнать к чертовой матери всех белорусских консульских работников. Закрыть все лукашенковские бизнесы за границей, которые прекрасно себя чувствуют.

Потому что выражение Западом глубокой озабоченности — это, увы, не что иное, как признание собственного равнодушия и пассивное соучастие в репрессиях. А придумать ответ было бы несложно. В дипломатии это называется красивым словом «репрессалии».

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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