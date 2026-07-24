США сняли санкции с дочерней компании БМЗ 3 24.07.2026, 12:12

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Причины такого решения не раскрываются.

Управление по контролю за иностранными финансовыми активами США исключило из санкционного списка компанию BEL-KAP-STEEL, зарегистрированную в Майами. Об этом говорится в релизе ведомства.

Причины такого решения в документе не раскрываются.

Ограничения в отношении этого общества с ограниченной ответственностью были введены в 2023 году. Тогда же санкции затронули и ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», которому принадлежит 50% долей в BEL-KAP-STEEL.

Напомним, по итогам встречи с американской делегацией, состоявшейся 19 марта 2026 года в Минске, Александр Лукашенко распорядился освободить 250 заключенных. Из них 235 человек получили разрешение остаться на родине, а еще 15 были вывезены в Литву — часть из них впоследствии перебралась в Польшу.

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