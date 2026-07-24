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Россия запретила поставки молочной продукции из Армении

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  • 24.07.2026, 13:13
Россия запретила поставки молочной продукции из Армении

Вслед за овощами и рыбой.

Россия продолжает усиливать ограничения на поставки продукции из Армении после победы партии премьер-министра Никола Пашиняна на парламентских выборах в стране, пишет The Moscow Times.

Россельхознадзор объявил о запрете на ввоз молочной продукции из Армении в Россию с 27 июля. Такое решение принято по результатам проверки армянских молокоперерабатывающих предприятий, в ходе которой были обнаружены нарушения.

В частности, как утверждают в ведомстве, специалисты установили, что для производства продуктов использовалось молоко «от зараженного поголовья», а также применялось сырье из стран за пределами ЕАЭС.

«Учитывая выявленные нарушения, Россельхознадзор принял меры по недопущению заноса в Россию особо опасных инфекций и реализации на отечественном рынке небезопасной молочной продукции», — отметили в ведомстве. Россия начала последовательно запрещать импорт различной продукции из Армении с конца мая. За последние два месяца были ограничены поставки цветов, свежих томатов, огурцов, баклажанов, картофеля, зелени, клубники, вишни, винограда, груш, айвы, сухофруктов, живой рыбы и алкоголя. Также под запрет попал транзит этих продуктов через территорию России в страны ЕАЭС.

Первые ограничения вводились на фоне подготовки к парламентским выборам в Армении, которые прошли 7 июня. После победы партии Пашиняна их число резко выросло. Премьер Армении, пообещавший продолжить курс на сближение с Евросоюзом, называл запрет на ввоз армянских продуктов в Россию политизированным, однако выражал надежду, что проблема будет решена. Также он заявлял, что страна перенаправит товары на другие рынки.

На этом фоне Евросоюз стал оказывать Еревану финансовую помощь в качестве «мер солидарности для укрепления экономической устойчивости Армении». Первый транш в размере 34 млн евро поступил армянским властям в середине июня. Благодаря этим средствам Армения сможет «решить неотложные экономические проблемы», а армянский бизнес — включиться в торговлю в том числе на европейских рынках, заявляла еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос.

«ЕС твердо поддерживает Армению — суверенное, демократическое и независимое государство. Это европейская солидарность в действии», — сказала она. В общей сложности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала выделить Еревану 50 млн евро в рамках пакета экстренной помощи.

Россия запретила поставки молочной продукции из Армении вслед за овощами и рыбой

Россия продолжает усиливать ограничения на поставки продукции из Армении после победы партии премьер-министра Никола Пашиняна на парламентских выборах в стране.

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