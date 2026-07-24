Белорусов предупредили о новом всплеске активности клещей
- 24.07.2026, 13:56
Это связывают с появлением нового поколения — нимф.
Специалисты предупреждает: к концу лета в Беларуси ожидается очередной всплеск активности иксодовых клещей. Это связывают с появлением нового поколения — нимф.
«Нимфы достигают в длину всего 0,5—1 мм, из-за чего их крайне сложно заметить на теле. При этом молодые особи ничуть не уступают взрослым клещам по способности переносить инфекции. Маленький размер — большой риск», — пояснили в санитарно-эпидемиологической службе.
Эксперты также напомнили основные меры профилактики: носить закрытую одежду светлых цветов, избегать прогулок среди высокой травы и зарослей, ходить по протоптанным тропинкам, использовать средства защиты и не забывать проводить осмотры себя и домашних животных после возвращения с улицы.
По данным на середину июля, в этом году из-за нападения клещей к медикам уже обратились около 18 тысяч белорусов.