закрыть
24 июля 2026, пятница, 14:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусов предупредили о новом всплеске активности клещей

  • 24.07.2026, 13:56
Белорусов предупредили о новом всплеске активности клещей

Это связывают с появлением нового поколения — нимф.

Специалисты предупреждает: к концу лета в Беларуси ожидается очередной всплеск активности иксодовых клещей. Это связывают с появлением нового поколения — нимф.

«Нимфы достигают в длину всего 0,5—1 мм, из-за чего их крайне сложно заметить на теле. При этом молодые особи ничуть не уступают взрослым клещам по способности переносить инфекции. Маленький размер — большой риск», — пояснили в санитарно-эпидемиологической службе.

Эксперты также напомнили основные меры профилактики: носить закрытую одежду светлых цветов, избегать прогулок среди высокой травы и зарослей, ходить по протоптанным тропинкам, использовать средства защиты и не забывать проводить осмотры себя и домашних животных после возвращения с улицы.

По данным на середину июля, в этом году из-за нападения клещей к медикам уже обратились около 18 тысяч белорусов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш