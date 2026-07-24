Украинские дроны поразили еще 19 электроподстанций в Крыму и Донецкой области
- 24.07.2026, 14:26
Операция «Крымский рубильник off» ежедневно показывает эффективные результаты.
Украинские дроны за 48 часов поразили еще 19 энергоузлов в оккупированном Крыму и Донецкой области.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram командующего Силами беспилотных систем Роберта «Мадяра» Бровди.
По словам «Мадяра», общий счет в течение операции «Крымский рубильник off» в течение 1-24 июля составил 136 энергетических целей.
За последние 48 часов поражены:
электроподстанция ПС 110 кВ «Малореченское», АР Крым;
электроподстанция ПС 110/35 кВ «Приморский», н.п. Приморский, Крым;
электроподстанция ПС 110/10 кВ «Гурзуф», н.п. Гурзуф, АР Крым;
электроподстанция ПС 110 кВ «Насосная-16», н.п. Васильково, АР Крым;
электроподстанция ПС 110 кВ «Восход», н.п. Феодосия, АР Крым;
электроподстанция ПС 110 кВ «Алексеевка», н.п. Алексеевка, АР Крым;
электроподстанция ПС 110 кВ «Веселое», н.п. Веселое, АР Крым;
электроподстанция ПС 110 кВ «Холодильник», н.п. Евпатория, АР Крым;
электроподстанция ПС 110 кВ «Гаспра», н.п. Гаспра, АР Крым;
электроподстанция ПС 110 кВ «Крайне», н.п. Крайне, АР Крым;
электроподстанция ПС 110 кВ «Скворцово», н.п. Скворцово, АР Крым, 9 бат «Кайрос";
электроподстанция ПС 110/10 кВ «Ближние Камыши», н.п. Феодосия, АР Крым;
электроподстанция ПС 110 кВ «Глебовка, н.п. Внуково, АР Крым;
электроподстанция ПС 110 кВ «Коктебель», н.п. Щебетовка, АР Крым;
электроподстанция ПС 110 кВ «Берегово», н.п. Молочное, АР Крым;
электроподстанция ПС 110 кВ «Судак», н.п. Судак, АР Крым;
электроподстанция ПС 110/10 кВ «Ялта», н.п. Ялта, АР Крым;
электроподстанция, н.п. Кременовка, Донецкая обл.;
электроподстанция, н.п. Дружба, Донецкая обл.
«Крымский рубильник off»
Напомним, 21-22 июля Силы беспилотных систем поразили 13 энергоузлов в Крыму и других частях временно оккупированных территорий Украины в рамках операции «Крымский рубильник off».
20 июля «Мадяр» сообщил, что еще 19 энергоузлов России на оккупированных территориях были успешно поражены.