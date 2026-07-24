Украинские дроны поразили еще 19 электроподстанций в Крыму и Донецкой области 24.07.2026, 14:26

Операция «Крымский рубильник off» ежедневно показывает эффективные результаты.

Украинские дроны за 48 часов поразили еще 19 энергоузлов в оккупированном Крыму и Донецкой области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram командующего Силами беспилотных систем Роберта «Мадяра» Бровди.

По словам «Мадяра», общий счет в течение операции «Крымский рубильник off» в течение 1-24 июля составил 136 энергетических целей.

За последние 48 часов поражены:

электроподстанция ПС 110 кВ «Малореченское», АР Крым;

электроподстанция ПС 110/35 кВ «Приморский», н.п. Приморский, Крым;

электроподстанция ПС 110/10 кВ «Гурзуф», н.п. Гурзуф, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ «Насосная-16», н.п. Васильково, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ «Восход», н.п. Феодосия, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ «Алексеевка», н.п. Алексеевка, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ «Веселое», н.п. Веселое, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ «Холодильник», н.п. Евпатория, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ «Гаспра», н.п. Гаспра, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ «Крайне», н.п. Крайне, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ «Скворцово», н.п. Скворцово, АР Крым, 9 бат «Кайрос";

электроподстанция ПС 110/10 кВ «Ближние Камыши», н.п. Феодосия, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ «Глебовка, н.п. Внуково, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ «Коктебель», н.п. Щебетовка, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ «Берегово», н.п. Молочное, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ «Судак», н.п. Судак, АР Крым;

электроподстанция ПС 110/10 кВ «Ялта», н.п. Ялта, АР Крым;

электроподстанция, н.п. Кременовка, Донецкая обл.;

электроподстанция, н.п. Дружба, Донецкая обл.

«Крымский рубильник off»

Напомним, 21-22 июля Силы беспилотных систем поразили 13 энергоузлов в Крыму и других частях временно оккупированных территорий Украины в рамках операции «Крымский рубильник off».

20 июля «Мадяр» сообщил, что еще 19 энергоузлов России на оккупированных территориях были успешно поражены.

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