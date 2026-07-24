Известный генерал возглавил силы, которые могут зайти в Украину после войны
- 24.07.2026, 15:09
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Союзники Киева уже готовятся к совместным учениям.
Британский генерал-лейтенант Том Бейтман стал новым командующим Многонациональными силами для Украины. Он уже выступил с официальным заявлением.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
В должности командующего Бейтман заменил своего французского предшественника. Это происходит на фоне подготовки «Коалиции желающих» к учениям, во время которых будет отрабатываться развертывание иностранных сил в Украине.
Церемония передачи командования прошла в оперативном штабе сил в Париже.
Она состоялась после того, как накануне новый британский премьер-министр Энди Бернем подтвердил непреклонную преданность Британии Украине, а также совместное с Францией лидерство в «Коалиции желающих».
«Для меня большая честь перебрать командование Многонациональными силами для Украины здесь, в ее оперативном штабе в Париже. Развивая отличную работу моего предшественника и его команды, мы продолжим тесно сотрудничать с нашими украинскими и международными партнерами, чтобы подготовить силы, которые помогут обеспечить справедливый и продолжительный мир в Украине», - заявил Бейтман.
Многонациональные силы для Украины имеют два основных задания - восстановление потенциала и обеспечение безопасности.
Они будут укреплять Вооруженные силы Украины, обеспечивая подготовку военных и пополняя запасы вооружения и техники, чтобы украинские войска были в лучшем состоянии для сдерживания дальнейшей российской агрессии.
«Патрулирование в небе и морях поможет обеспечить Украине необходимые гарантии безопасности для восстановления коммерческого авиасообщения, восстановления успешной экономики и привлечения международных инвестиций», - заявили в Минобороны Британии.