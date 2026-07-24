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MAGA начали топить за Украину

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  • Петр Андрющенко
  • 24.07.2026, 15:55
  • 2,136
MAGA начали топить за Украину
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Хотят хотя бы прикоснуться к победе.

Еще один MAGA-блогер Тим Пул начал топить за Украину.

Есть у меня ничем не подтвержденная теория, что MAGA-сообщество просто ищет хотя бы одну безусловную победу, к которой можно прикоснуться. И одну войну (читай – борьбу), которую можно взять на флаг без риска быть забросанными дерьмом со всех сторон.

В плюс ли нам это? Да. Стоит ли от этого чего-то дополнительного ожидать? Нет. Лучше порадуемся по факту.

Петр Андрющенко, Telegram

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