MAGA начали топить за Украину

MAGA начали топить за Украину1
- Петр Андрющенко
- 24.07.2026, 15:55
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Хотят хотя бы прикоснуться к победе.
Еще один MAGA-блогер Тим Пул начал топить за Украину.
Есть у меня ничем не подтвержденная теория, что MAGA-сообщество просто ищет хотя бы одну безусловную победу, к которой можно прикоснуться. И одну войну (читай – борьбу), которую можно взять на флаг без риска быть забросанными дерьмом со всех сторон.
В плюс ли нам это? Да. Стоит ли от этого чего-то дополнительного ожидать? Нет. Лучше порадуемся по факту.
Петр Андрющенко, Telegram