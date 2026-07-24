MAGA начали топить за Украину 1 Петр Андрющенко

24.07.2026, 15:55

2,136

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Хотят хотя бы прикоснуться к победе.

Еще один MAGA-блогер Тим Пул начал топить за Украину.

Есть у меня ничем не подтвержденная теория, что MAGA-сообщество просто ищет хотя бы одну безусловную победу, к которой можно прикоснуться. И одну войну (читай – борьбу), которую можно взять на флаг без риска быть забросанными дерьмом со всех сторон.

В плюс ли нам это? Да. Стоит ли от этого чего-то дополнительного ожидать? Нет. Лучше порадуемся по факту.

Петр Андрющенко, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com