«У чиновника костюм стоит как моя годовая пенсия» 1 24.07.2026, 16:29

Почему белорусские пенсионеры ищут работу.

Пользователь Threads под ником _ladyri10 пишет о ситуации, в которой оказались многие пожилые жители страны.

«Очередной сюр: сегодня бабушка смотрела новости, и там рассказывали про то, что сейчас идет просто какой-то бум, пенсионеры массово устраиваются на работу, и число работающих пенсионеров превысило число работающих молодых. Среди причин такого бума — маленькие пенсии. Мне очень обидно за пенсионеров, что даже после выхода на пенсию нужно идти работать, чтобы выжить», — пишет он.

Пользователи соцсетей рассказали о пенсиях, которые получают они или их родственники. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— К сожалению, да. Пенсия недавно стала 820 рублей, не то, что прожить а просто выжить сложно. Живу одна, крыша течет, поменять нереально. А у чиновника костюм как моя годовая пенсия.

— Я и не переставала работать. Не представляю, как можно выжить на пенсию.

— Я вышла на пенсию и работаю. На пенсию не прожить, так ещё сужусь за 7 лет стажа до 2000 года. Запись в трудовой, оказывается, не считается. Бред.

— А как покрыть пенсией оплату квартиры, аренду мастерской, расходы по даче, абонемент в спортзал, бензин и расходы по машине, поездки путешествия, кафе по выходным?

— Вот и я в поисках работы бегаю.

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